Протасевич признал вину по статье об организации беспорядков

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою вину по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания БелТА в четверг, 3 июня.

Речь идет об массовых акциях протеста, охвативших белорусские города после окончания президентских выборов в августе 2020 года. «Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», — сказал Протасевич.

Он пояснил, что признал вину сразу после предъявления обвинения и документов, которые якобы подтверждают его причастность к произошедшему. «Я открыто это признаю. Я был одним из тех людей, кто опубликовал призывы выйти на улицу 9 [августа]», — добавил журналист.

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.