В Армении нашли еще один холодильник с телами солдат

В морге города Мартуни Гехаркуникской области Армении также хранятся останки солдат. Об этом Новости Армении заявил патологоанатом мартунинского морга Арташ Хачатрян.

«Тела были привезены в разное время - со времен войны до наших дней.

Например, сегодня уже идентифицированы три тела. Это число с каждым днем растет. Очень большое число опознанных тел. Последние останки были доставлены из морга Абовяна», - подчеркнул он.

Напомним, что вот уже несколько дней в интернете распространились фотографии, сделанные в Абовянским филиалом ГНКО «Судебно-медицинский научно-практический центр», на которых видно, как в мешках на земле лежат останки армянских солдат. Подлинность этих фотографий подтвердила исполняющая обязанности министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.