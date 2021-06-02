Турция подсчитала убытки из-за отмены полетов из России

Российские власти продлили запрет на полеты в Турцию как минимум до 21 июня этого года. По данным Российской ассоциации туроператоров (АТОР), из-за этого убытки туристического сектора в Турции только в июне составят около 334 млн долларов. В то же время турецкие туроператоры считают, что сумма потерь за этот месяц может превысить полмиллиарда долларов, сообщает Daily Sabah.

При этом пока нет полной уверенности в том, что полеты возобновятся после 21 июня. Поэтому и бронирования на более поздний срок могут быть аннулированы, что принесет дополнительные убытки, предупреждает Ферит Тургут, председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB). По его оценкам, общая сумма потерь местного турсектора в результате отсутствия российских туристов с 15 апреля до 21 июня превысит два млрд долларов, говорится в статье.