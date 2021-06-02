Борис Джонсон полностью привился от коронавируса фото
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины от коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca, написал он своем Twitter-аккаунте.
Second jab done.— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2021
When it’s your turn, get the jab. pic.twitter.com/oxNrDjiKmQ
Политик сделал вторую прививку согласно правилам — спустя 11 недель после первой. Процедура прошла в центре биомедицинских исследований Фрэнсиса Крика в Лондоне. «Когда настанет ваша очередь, получите прививку», — подчеркнул Джонсон.
Первый компонент вакцины британский премьер получил 19 марта в больнице St Thomas Hospital: она наиболее близко находится к его резиденции. Именно там Джонсон лечился от коронавируса в апреле 2020 года во время первой волны пандемии. В данный момент в Великобритании для применения одобрены четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.