Леонид Швец, автор haqqin.az 3 июня 2021, 23:34

О том, что американскому президенту в июне предстоит большое европейское турне, было известно заранее, а нынче появились детали первой международной поездки Джо Байдена. Это будет для немолодого главы Белого дома непростая работа, хотя опыта дипломатических встреч ему не занимать.

Пока в своем президентском качестве Байден лицом к лицу встречался только с японским премьером Ёсихидэ Сугой, который приезжал в Вашингтон. С канадским премьером Джастином Трюдо была полноценная двусторонняя встреча, но в виртуальном формате. Интенсивное общение по телефону с европейскими лидерами было во время взволновавших всех демонстративных учений российских войск у границ Украины, тогда же президент США поговорил и с Владимиром Зеленским, и с Владимиром Путиным. Много раз он беседовал с премьером Биньямином Нетаньяху во время обострения ситуации вокруг сектора Газа. Очень большой объем работы выполняет Госдепартамент и его глава Тони Блинкен, который не вылазит из зарубежных командировок. Те, кто прогнозировал активную внешнюю политику Соединенных Штатов при Джо Байдене, ничуть не ошиблись. После перелета через океан 10 июня американский президент первым делом встретится с главным европейским союзником – премьер-министром Борисом Джонсоном. После выхода Великобритании из Евросоюза традиционные, практически родственные связи с США ожидаемо еще больше укрепятся. Следующие три дня на британской земле, в Корнуолле, будет проходить саммит Большой семерки, на котором Байден выступит лидером западного мира. Его предшественник всячески избегал этой ответственной роли. А 13 июня в Виндзорском замке будет историческая встреча президента США и Ее Величества королевы Елизаветы. За время своего неимоверно долгого правления с 1952 года королева встречалась с каждым американским президентом, кроме Линдона Джонсона.

Есть не самые невероятные шансы, что и Джо Байден будет не последним в этом ряду. Много говорилось, что она уступит престол своему сыну Чарльзу, но пока этого не происходит, а состояние здоровья позволяет надеяться, что и свое столетие она отметит на троне. После Британии Джо Байден переберется в Бельгию, где в Брюсселе 14 июня состоится саммит НАТО, а на следующий день – саммит Европейский союз – США. Уже немало говорилось о том, что, вслед за Бараком Обамой, Байден является сторонником политики больших союзов и коалиций. Большая семерка, НАТО и Евросоюз образуют те мощные объединения, через которые Соединенные Штаты при нынешнем президенте будут проводить свою политику, добиваясь внутреннего консенсуса с партнерами, что позволяет многократно усиливать эффекты воздействия за счет скоординированных усилий. «На полях» саммита НАТО состоится отдельный важный разговор президентов США и Турции. Между странами накопилось много вопросов, в том числе не самых приятных, которые следует понемногу разгребать. Эрдоган недавно назвал себя «ценным другом Америки», которого та может потерять. А ценными друзьями не разбрасываются.