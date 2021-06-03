3 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с членами группы межпарламентской дружбы, действующей в Сенате и Национальной Ассамблее Исламской Республики Пакистан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова открыла встречу высокой оценкой визита азербайджанской парламентской делегации в Пакистан, её участия во Второй всеобщей конференции ПА ОЭС и тем, которые на ней обсуждались. Она также выразила удовлетворение проведёнными в рамках официального визита встречами. По её словам, группы дружбы парламентов Азербайджана и Пакистана впервые встречаются в подобном формате, и эта встреча имеет большое значение для обсуждения вопросов, интересующих обе стороны.

Член Сената Пакистана и руководитель группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном Мухаммад Талха Махмуд выразил радость тем, что видит делегацию Азербайджана в стенах пакистанского парламента. Он сказал, что Пакистан считает Азербайджан дружественным и братским по отношению к себе государством, и заинтересован в развитии отношений с ним. В этой связи следует заметить, что прогресс отношений в парламентском измерении будет способствовать углублению наших связей и в других сферах.

Пакистанский сенатор поздравил азербайджанскую сторону с победой, одержанной в Отечественной войне, вновь засвидетельствовал поддержку пакистанского парламента в этом контексте и заявил, что успехи Азербайджана радуют народ Пакистана.

В ходе первой встречи азербайджанских и пакистанских парламентариев в данном формате имел место обмен мнениями и на иные интересующие обе стороны темы.

Мероприятие завершило выступление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.