В США чиновница попала в тюрьму за разглашение данных о посольстве России

"Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации", - говорится в сообщении министерства.

Экс-сотрудница Минфина США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение СМИ информации о посольстве РФ и других конфиденциальных данных. Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство юстиции страны.

"Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и (фирмы) Prevezon Alexander", - говорится в сообщении.

Пол Манафорт - экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осужденный за финансовые нарушения и помилованный Трампом. Гейтс - экс-сотрудник Манафорта, который давал против него показания. Мария Бутина - гражданка России, осужденная в США за сговор с целью работы на российское правительство и впоследствии вернувшаяся в Россию. Prevezon Alexander - связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.

В американских СМИ появлялись, в частности, утечки относительно финансирования российского посольства в Вашингтоне. Никаких официальных претензий к посольству предъявлено не было. Российский МИД заявлял о том, что подобные утечки являются неприемлемыми.

Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями.

"Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц", - заявила Стросс.

"Обвиняемая не оправдала доверия и преследовала собственные интересы, нарушила закон, и теперь за ее действия отправится в федеральную тюрьму", - заключила прокурор.