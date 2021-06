Байден внес в «черный список» десятки ведущих китайских компаний

В «черном списке» значатся 59 китайских компаний. Среди них — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd, а также компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), ряд телекоммуникационных компаний: China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co., Ltd.

Документ запрещает «любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг».

По сообщению Белого дома, данный указ призван способствовать «дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР».