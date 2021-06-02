В Мингячевире 14-летняя девочка бросилась в реку из-за отобранного у нее телефона
В Мингячевире 14-летняя девочка бросилась в реку Кура, передает АПА.
Согласно информации, жительницу города Саядову Нурай Асиф гызы 2007 года рождения, спас лодочник Эльгин Алиджанов.
Нурай Саядова доставлена в больницу. После оказания первой медицинской помощи состояние подростка стабилизировалось.
По предварительной информации, причиной, по которой девочка пошла на этот шаг, стало то, что родители отобрали ее мобильный телефон.
По факту проводится расследование.