Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:58

Президент США Джо Байден выступил с неожиданной инициативой. Он объявил о том, что все, кто пройдут вакцинацию от коронавируса смогут бесплатно получить по кружке пива. Таким экзотическим образом Байден намерен ускорить темпы вакцинации с тем, чтобы к 4 июля — Дню независимости США хотя бы одну прививку получило бы 70 процентов населения Америки. Сейчас это сделали 168 миллионов человек, что составляет 51 процент, а полностью вакцинировалось 136 миллионов — 41 процент. И если через месяц цель президента, о которой он сообщил еще в апреле будет достигнута, то тогда крупнейшая в стране пивоваренная компания Anheuser–Bush, как говорят ее хозяева, «сможет купить всю страну». Все желающие вакцинированные граждане в возрасте от 21 года получат от правительства чек на 5 долларов, на который они смогут купить кружку пива или, если являются хроническими трезвенниками - безалкогольные напитки. Но продолжаться такая вакханалия будет лишь семь дней, начиная с 4 июля.

«Это правильно. Получил прививку — возьми себе пиво и, таким образом, отпразднуй независимость страны и от вируса также», - сказал Байден. Президент объявил, что нынешнее лето «будет летом свободы, радости, наслаждения от общения друг с другом — все, что мы заслужили после долгой-долгой зимы». Это действительно был очень тяжелый период, ведь с начала пандемии в Америке в феврале прошлого года умерло более 600 тысяч человек. Но стимулирование вакцинации кружкой пива дело не ограничивается. Крупнейшие детские больницы и поликлиники по крайней мере в 28 штатах будут предоставлять бесплатные медицинские услугу прошедшим вакцинацию родителям за лечение их чад. Кроме того, большинство аптек в стране будут работать с пятницы на субботу всю ночь, чтобы сделать прививки всем желающим. Наконец, компании получат налоговые льготы, если они будут предоставлять своим работникам дополнительное время, чтобы те смогли вакцинироваться. Специально для афроамериканцев была разработана программа «Прививка в парикмахерской», по которой участников будут стричь бесплатно. Первый тест брадобреи и их клиенты уже прошли в городе Милуоки.