Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 05:11

Причины оживления, охватившего Израиль в последние дни, понять несложно: после двух лет политического кризиса, жестких ограничений, связанных с COVID-19, и четырех (‼) досрочных выборов, известие о том, что впервые за двенадцать лет сформировано правительство без Биньямина Нетаньяху, стало новостью века. С чем и поздравляют друг друга не только сторонники «Правительства перемен», скандирующие на улицах и площадях: «Биби, иди домой!», но и вымотанные политическим марафоном сторонники Нетаньяху, понявшие в итоге, что лучше, все-таки, ужасный конец (отставка лидера Ликуда и хоть какое-то правительство), чем ужас без конца в виде пятых досрочных выборов.

В то же время, политики и журналисты, считающие кабинет Беннета-Лапида окончательно сформированным, а результаты предстоящего голосования в Кнессете – технической процедурой, явно торопят события. И с ними наверняка поспорил бы все еще действующий премьер-министр Нетаньяху, обвинивший Беннета в совершении «мошенничества века», сравнивший новую коалицию с режимом Башара Асада в Сирии и предупредивший общественность, что «левое правительство опасно для будущего Государства Израиль». Другими словами, мало кто сомневается, что Биби на сто процентов использует оставшиеся до голосования дни, чтобы мобилизовать административные, организационные и идеологические ресурсы Ликуда и партий союзников, дискредитировать в глазах общества «Правительство перемен» и найти несколько «перебежчиков», которые откажутся голосовать за кабинет Беннета-Лапида. Благо, что несколько депутатов от «Блока перемен» уже заявили, что не проголосуют за правительство, которое поддерживает арабская партия… Насколько объективны сигналы, публично озвучиваемые главой правительства? О каком ущербе национальной безопасности предупреждает Нетаньяху? Действительно ли «Правительство перемен» готово следовать «левым курсом», который означает для правого лагеря раздел Иерусалима, эвакуацию еврейских анклавов с территории Западного берега и сворачивание поселенческой политики?.. Чтобы ответить, надо четко представлять, что такое будущее «Правительство перемен» и на каких принципах оно формировалось. «Блок перемен» составляют левоцентристская партия Яира Лапида «Есть будущее» (17 мандатов), три правые партии бывших функционеров Ликуда – «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана (7), «Ямина» Нафтали Беннета (7) и «Новая надежда» Гидеона Саара (6), центристская партия Бенни Ганца «Кахоль-Лаван» (8), левая Авода (7), ультралевый блок МЕРЕЦ (6) и идеологически родственный ХАМАСу арабский список РААМ (4), впервые в политической истории Израиля поддержавший правительство, оставаясь за его пределами…

Согласитесь, столь необычный подбор персонажей, да еще с таким диаметральным разбросом политических идей, социальных установок и этических норм даже для романа-антиутопии выглядит перебором. А когда это происходит в реальной жизни, да еще в такой «турбулентной» стране, как Израиль, начинаешь понимать изумление ведущего одного из ТВ-каналов, воскликнувшего в прямом эфире: «До какой же степени надо было ненавидеть Нетаньяху, чтобы даже в такой странной компании обо всем договориться?!..» В данный момент мне трудно подтвердить или опровергнуть обвинения Нетаньяху. Главным образом, потому, что лидеры будущего кабинета министров как-то сбивчиво отвечают на вопросы журналистов о контурах политической стратегии «Правительства перемен», подходах к вопросам внешней политики, проблемах выхода из экономического кризиса, методах борьбы с насилием в арабском секторе… Четко озвучивается только факт формирования правительства без Биби, который преподносится, как революция. Все остальное – потом… В этой связи на память приходит строчка из хита Михаила Танича «Узелок»: «Я его слепила из того, что было…», которая поразительно точно передает принцип формирования правительство Беннета-Лапида, а заодно объясняет мотивацию лидеров восьми разных партий, которые, подобно героям «Восточного экспресса», собрались под одной крышей только потому, что каждый из них хотел лично покарать злодея Сэмюэля Рэтчетта (в нашем случае – премьер-министра Нетаньяху) за нанесенные обиды. На что же, все-таки, рассчитывает зажатый в угол и, по сути, списанный многими со счетов Биньямин Нетаньяху, не сумевший сформировать свой кабинет министров, и предотвратить создание «Правительства перемен»? Вне всяких сомнений, Нетаньяху будет драться до последнего и сделает все, чтобы сорвать намеченное на среду голосование в Кнессете, выиграть еще какое-то время для поиска новых ресурсов и продолжить борьбу за власть, без которой он себя не мыслит. Но даже, если это не удастся, и «Правительство перемен» приведут к присяге, из политики Нетаньяху все равно не уйдет: как председатель крупнейшей парламентской фракции, он возглавит оппозицию, сохранит статус одного из четырех (вместе с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета) высших должностных лиц Государства Израиль, и в соответствии с мудрой рекомендацией Лао-цзы, будет терпеливо ждать, когда по реке времени мимо него проплывут политические трупы врагов.

Возьму на себя смелость предположить, что ждать Нетаньяху будет недолго. Прежде всего, потому, что у правительства, имеющего 62 голоса против 58, которыми располагает оппозиция, мало шансов для стабильного и эффективного функционирования. С таким сомнительным перевесом правительство Беннета-Лапида превращается в заложника любого из 62 депутатов. Стоит лишь двум из них обидеться на невнимание премьера, не получить причитающийся дивиденд или заявить претензию на портфель министра, кресло председателя комиссии или условную звезду с неба, как перспектива политического кризиса с роспуском кнессета и досрочными парламентскими выборами становятся реальностью. В такой ситуации Нетаньяху чувствует себя, как рыба в воде. Поскольку знает, с кем имеет дело, как именно и на каких условиях нужно договариваться и какие позиции уступать нельзя. Что же касается Нафтали Беннета, который первым возглавит «Правительство перемен», то он - типичный новичок, вроде интерна, которого после месяца практики в центральной больнице назначили главным хирургом и доверили проводить самые сложные операции на открытом сердце.

Следует учесть, что в подчинении у Беннета будут не волосатые айтишники, с которыми он стал миллионером, не упертые поселенцы, вытолкнувшие его в большую политику, и даже не религиозные ортодоксы, которым важны деньги, а не идеология, а матерые политические зубры вроде Либермана или Гидеона Саара, которые свергли Нетаньяху вовсе не для того, чтобы довольствоваться вторыми ролями. Из чего следует, что первый же политический кризис, который настигнет Беннета в кресле премьер-министра, может стать концом его политической карьеры. Не случайно его «сменщик», Яир Лапид, оставивший за собой пост главы МИДа, любезно уступил Беннету право быть премьер-министром в первые два года. Один из журналистов остроумно заметил по этому поводу, что Лапид просто не хотел первым пересекать минное поле…