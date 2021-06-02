На киргизско-таджикской границе снова неспокойно

Расположенные на границе с Таджикистаном подразделения Пограничной службы Киргизии переведены в усиленный режим из-за напряженной ситуации на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области (Киргизия) с заходом вглубь территории Киргизской Республики до 1 000 м», — сообщает погранслужба.

В сообщении говорится, что таджикская сторона также «оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в данной местности и отошла от него на 600 м». Кроме того, на границе со стороны Таджикистана наблюдается «скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике».

Киргизская сторона заявляет, что принимает меры по урегулированию обстановки, однако «пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки».

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». 1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.