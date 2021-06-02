Первая авария на "Формуле" в Баку фото, обновлено 10:39
Первым неудачником свободного заезда «Формулы-2» в Баку стал японец Марино Сато из команды «Тридент».
Он не вписался в поворот и значительно повредил болид.
С проблемой столкнулся также пилот «Моторспорт» немец Лирим Зендели. Он застрял на третьем повороте, и для него сессия завершена.
* * * 10:31
В Баку начался свободный заезд в «Формуле-2».
* * * 09:06
Сегодня в Баку стартуют автогонки «Формулы-1» и «Формулы-2».
Столица Азербайджана в пятый раз принимает соревнования с участием лучших пилотов планеты. Первый день откроют болиды «Формулы-2». В 10:25 начнется свободный заезд. А в 12:30 стартует первый свободный заезд в «Формуле-1».
В 14:30 участники «Формулы-2» выступят в квалификации, завершится же стартовый день второй сессией свободных заездов в «Формуле-1», которая начнется в 16:00.
Завтра соревновательный день стартует в 11:25 со спринтерской гонки в «Ф-2». В 13:00 пройдет третий свободный заезд в «Ф-1», а в 16:00 состоится квалификация. Закроют субботний день пилоты «Формулы-2», которые в 17:40 выйдут на старт второй спринтерской гонки.
Ну и как всегда, все самое интересное будет в воскресенье. 6 июня в 12:45 начнется решающий заезд в «Ф-2», а в 16:00 стартует Гран-при Азербайджана – самая главная гонки уик-энда в «Формуле-1».
Напомним, что в 2020 году гонки в Азербайджане были отменены из-за пандемии. В этом году они проходят без зрителей и без привычной развлекательной программы.
Впервые Баку принял «Формулу-1» в 2016 году, но самые яркие гонки на улицах нашего города состоялись в 2017-м и 2018-м годах. Они однозначно были признаны болельщиками, как самые интересные в сезоне.
Гонка в Баку является также крайне непредсказуемой. Достаточно сказать, что пока никому из пилотов не удавалось победить в Азербайджане дважды. В 2016-м здесь выиграл немец Нико Росберг из команды «Мерседес», в 2017-м – австралиец Даниэль Риккьярдо («Ред Булл»), в 2018-м – британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»), а в 2019-м – финн Валттери Боттас («Мерседес»).
Кстати, Боттас прибыл в Баку с опозданием. Самолет, который должен был привезти пилота «Мерседес» из Финляндии в Азербайджан, задержался на пять часов. Но вчера вечером финн уже был в Баку.