Он не вписался в поворот и значительно повредил болид.

Столица Азербайджана в пятый раз принимает соревнования с участием лучших пилотов планеты. Первый день откроют болиды «Формулы-2». В 10:25 начнется свободный заезд. А в 12:30 стартует первый свободный заезд в «Формуле-1».

С проблемой столкнулся также пилот «Моторспорт» немец Лирим Зендели. Он застрял на третьем повороте, и для него сессия завершена.

В 14:30 участники «Формулы-2» выступят в квалификации, завершится же стартовый день второй сессией свободных заездов в «Формуле-1», которая начнется в 16:00.

Завтра соревновательный день стартует в 11:25 со спринтерской гонки в «Ф-2». В 13:00 пройдет третий свободный заезд в «Ф-1», а в 16:00 состоится квалификация. Закроют субботний день пилоты «Формулы-2», которые в 17:40 выйдут на старт второй спринтерской гонки.

Ну и как всегда, все самое интересное будет в воскресенье. 6 июня в 12:45 начнется решающий заезд в «Ф-2», а в 16:00 стартует Гран-при Азербайджана – самая главная гонки уик-энда в «Формуле-1».

Напомним, что в 2020 году гонки в Азербайджане были отменены из-за пандемии. В этом году они проходят без зрителей и без привычной развлекательной программы.