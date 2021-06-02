В Нидерландах придумали замену автомобилям
Улицы столицы Нидерландов Амстердама придумали разгружать от машин при помощи лодок-роботов. Судна на электродвигателе управляются компьютерами и не наносят вреда окружающей среде, передает «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.
Первый экземпляр четырехметровой электролодки уже протестировали в Амстердаме. Робот оснащен оранжевыми пропеллерами и четырьмя подруливающими устройствами, которые запитаны от батареи. Судно развивает скорость до шести километров в час и работает без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от веса груза на борту.
По мнению разработчиков, лодки-роботы станут в Амстердаме достойными конкурентами электрокаров, так как город пронизан водными путями на 100 километров.
Над инновационным транспортом, который поможет снизить интенсивность дорожного трафика и количество выхлопов от автомобилей в столице Нидерландов, работают ученые-инженеры из Амстердамского института передовых городских решений и Массачусетского технологического института в США. Автономные электрические суда предназначены для пассажирских перевозок без вмешательства человека в управление.
Для получения финальной версии лодки-робота разработчикам потребуется еще не менее двух лет. Предстоит усовершенствовать технологию самоуправления для корректной обработки данных с камер и сканеров.