В Нидерландах придумали замену автомобилям

Улицы столицы Нидерландов Амстердама придумали разгружать от машин при помощи лодок-роботов. Судна на электродвигателе управляются компьютерами и не наносят вреда окружающей среде, передает «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.



Первый экземпляр четырехметровой электролодки уже протестировали в Амстердаме. Робот оснащен оранжевыми пропеллерами и четырьмя подруливающими устройствами, которые запитаны от батареи. Судно развивает скорость до шести километров в час и работает без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от веса груза на борту.