Турция обнаружила новые месторождения газа в Черном море

Турция нашла новые месторождения природного газа в Черном море. Теперь Анкара готовит официальное заявление. Об этом накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, предварительные данные показали, что в новом месторождении Амасра-1 находятся значительные запасы газа. "При этом власти страны не проводили аудит ни одного из новых открытых месторождений в Черном море", - пишет Bloomberg.

В Минэнерго Турции не стали комментировать открытие. Но, как подчеркивает издание, в начале недели президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в пятницу принести "хорошие новости" с побережья Черного моря.

В августе 2020 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные газовые месторождения. Их запасы оцениваются в 320 млрд кубометров газа. По данным западных СМИ, такие объемы газа покроют потребности Турции в ресурсе на 20 лет. Министр энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что добычу газа могут начать в 2023 году. Всего планируют пробурить 30-40 скважин.

Также в 2020 году турецкие георазведчики обнаружили 405 млрд кубометров газа в скважине "Туна-1". Это крупнейшее месторождение в Черном море. Добычу могут начать в 2023 году.