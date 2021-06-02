В Индии рождение двухголового теленка сочли знамением конца пандемии

В Индийской деревне Катихар родился теленок с двумя головами, которому начали поклоняться местные жители, сообщает «Росбалт».

По информации издания, теленок с четырьмя глазами и двумя ртами появился на свет в конце мая. Жители деревни молятся ему и совершают подношения, поскольку считают животное реинкарнацией богов Вишну и Лакшми.

Животное называют «божественным даром» и утверждают, что его рождение предвещает конец пандемии коронавируса.