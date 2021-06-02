Американская лотерея Powerball в предстоящем тираже в субботу разыграет масштабный джекпот на сумму $286 миллионов (свыше 480 миллионов манатов), на сегодняшний день это крупнейший лотерейный джекпот в мире.

Официальные билеты лотереи Mega Millions можно приобрести на сайте smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter), ведущем в мире сервисе по продаже официальных билетов лотерей мира.

“В соответствии с правилами лотереи Powerball вам не нужно быть американским гражданином, чтобы принимать участие в тиражах американских лотерей”, - объясняет Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта.

Джекпот Powerball достиг $286 млн, это свыше 480 миллонов манатов . Ближайший тираж пройдет в субботу , 6 июня .

. Ближайший тираж пройдет в субботу . Для вашего удобства сервис запустил спецсайт smartlottoshop.com , на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в любой точке мира, вы можете официально принять участие в тираже!

Популярность лотереи США Powerball в последние недели набирает большие обороты. Powerball издавна разыгрывает потрясающие призы, но всемирную известность лотерея снискала в начале 2016-го, когда разыграла грандиозный джекпот, превысивший полтора миллиарда долларов. Этот приз вызвал невероятный ажиотаж по всему миру, который только рос с каждым переходом приза, пока, наконец, 16 января 3 игрокам не удалось сорвать приз в $1,586 миллиарда.

Законно ли играть в американские лотереи из Азербайджана?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Powerball: «Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования».

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: «Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Powerball, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею».

Вы можете покупать билеты этих (и не только) лотерей через интернет и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте smartlottoshop.com, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продажи на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает: «Местные агенты в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее».

Чтобы купить билеты Powerball через smartlottoshop.com, вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Налоги и выплаты

В США все выигрыши на сумму выше $5 000 облагаются федеральным налогом в 24%. В зависимости от места покупки физического билета, от вас также может потребоваться заплатить налог штата. Все налоги выплачиваются у источника. Подчеркнем, что налоги – единственный вычет из вашего приза. theLotter не берет комиссионных с выигрыша, оплата услуг сайта осуществляется при оформлении заказа и представляет собой небольшую надбавку к цене билета.

Smartlottoshop.com (спецсайт бренда theLotter) – это не только Powerball. На сайте вы найдете более 45 лотерей, включая ведущие лотереи США и Европы, с призами в десятки и сотни миллионов евро. Зайдите на сайт сервиса сегодня и обеспечьте свое участие в крупнейших тиражах мира. Мы надеемся, что вам повезет!