В России требуют освободить убийцу молодого азербайджанца

В России националисты продолжают кампанию по оправданию убийцы молодого азербайджанца Векила Абдуллаева. В интернете размещена петиция в поддержку сотрудника ГИБДД Новосибирска Александра Гусева, который во время задержания выстрелил в голову 19-летнему азербайджанцу.

Напомним, трагедия произошла 28 мая. По первоначальной версии Следственного комитета России, «преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по потерпевшему. После он вынул из кобуры свой табельный пистолет ПМ, взвел его в боевое положение и направил в сторону задержанного. В какой-то момент полицейский непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате произошел выстрел в голову потерпевшему».

Сразу после инцидента ряд российских сайтов выступил в защиту убийцы, пытаясь придать инциденту националистический окрас. Ранее haqqin.az писал, что корреспондент Russia Today, член Общественной палаты РФ, кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Мария Бутина поддержала инспектора. Бутина предложила не только снять с полицейского все обвинения, но и «наградить за службу».