Вот так выглядит село Абильджа в Губадлы фото; видео
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры с освобожденных территорий Азербайджана. На этот раз кадры сняты в селе Абильджа Губадлинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры с освобожденных территорий Азербайджана. На этот раз кадры сняты в селе Абильджа Губадлинского района.
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