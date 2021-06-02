Нефть подешевела

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,13% – до 71,22 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI опустилась на 0,07% – до 68,76 доллара за баррель, передает РИА Новости.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на «черное золото» выросли в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.