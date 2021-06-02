Вильяма Имишлинского оставили в тюрьме еще на три месяца
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, передает корреспондент haqqin.az.
Согласно решению, принятому на процессе под председательством судьи Медины Багировой, срок ареста Вильяма Гаджиева продлен еще на 3 месяца.
Напомним, в марте мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении В.Гаджиева, была продлена на 3 месяца. Вильяму Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.