Началась регистрация на 2-й Региональный хакатон

Международный банк Азербайджана продолжает реализацию ряда проектов по развитию инновационной экосистемы в нашей стране. Совместно с Инновационным центром АВВ банк организует 2-й Региональный хакатон. Прием заявок для участия уже запущен. Мероприятие пройдет 2-4 июля.

Первое мероприятие состоялось в начале прошлого года. Основными направлениями 2-го Регионального хакатона являются цифровой банкинг, развитие инфраструктуры безналичных платежей, удовлетворенность и лояльность клиентов.

В связи с пандемией коронавируса мероприятие пройдет в режиме онлайн. Принять участие во 2-м Региональном хакатоне могут все интересующиеся инновационными финансовыми решениями: программисты, аналитики данных, дизайнеры, специалисты по коммуникациям, предприниматели, менеджеры.

Участники будут работать в командах, сформированных организаторами. Командам будет предложено несколько тем, требующих творческого подхода для решения существующих проблем. Однако участники могут проявить инициативу и представить жюри свои идеи, учитывая основные направления.

С командами будут работать десятки профессиональных наставников со всего мира. Наставники и организаторы, оказывающие методологическую поддержку Региональному хакатону - профессионалы с международным опытом построения стартапов.

На разработку своих проектов участникам будет выделено 48 часов. Лучшие проекты будут оценены и награждены. Обладатель первого места получит приз в размере 3 000 манатов, занявший второе место – 2 000 манатов, занявший третье место - 1 000 манатов. Стратегический партнер - Министерство транспорта, связи и высоких технологий также вручит призы специально отобранным проектам. Банк окажет поддержку тем участникам, которые смогут достойно продемонстрировать свои идеи. Инновационный центр АВВ совместно с Международным банком Азербайджана предоставит все условия для инкубации отобранных проектов.

В соответствии с принципом объективности сотрудники Международного банка Азербайджана и его дочерних компаний Azericard, АВВ-Москва и ABB Invest не участвуют в Региональном хакатоне. Подробнее ознакомиться с условиями и пройти регистрацию можно, пройдя по ссылке https://abbhackathon.com.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.