МЧС: за сутки ликвидировано 66 пожаров

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112», за минувшие сутки соответствующими структурами МЧС проведено 66 выездов на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 6 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает сайт МЧС, в результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки спасены 11 человек, включая 4 детей. Тело Рубабы Алескеровой, 1962 года рождения, было обнаружено в квартире в Насиминском районе Баку и передано по назначению.