Минтруда о новых критериях оценки инвалидности

Впервые в Азербайджане Министерством труда и социальной защиты населения представлен в Милли Меджлис новый пакет законопроектов «Критерии определения инвалидности», направленных на кардинальные изменения в системе определения инвалидности, более совершенную оценку инвалидности в соответствии с прогрессивным мировым опытом. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

С новыми критериями, которые планируется ввести со следующего года, инвалидность будет определяться уже не в ограниченных рамках по трем группам, а на основе принципа определения процента потери функций организма, а также с учетом степени тяжести заболевания. То есть это будет определено так:

I степень - 81-100-процентная потеря функций организма,

II степень - 61-80-процентная потеря функций организма,

III степень - 31-60-процентная потеря функций организма.

Ограничение возможностей здоровья тоже будет устанавливаться на основании вышеуказанного принципа.

Оценка инвалидности будет проводиться с учетом степени ограничения жизнедеятельности человека по семи основным категориям: самостоятельность, свобода передвижения, выбор направления, общение, контроль поведения, учеба и трудовая деятельность.

94 действующих нормативно-правовых акта будут адаптированы к этим изменениям, в том числе слова «Дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья» будут заменены словами «Лица с инвалидностью до 18 лет». Инвалидность детям с запущенными случаями будет назначаться на неопределенный срок, а не до 18 лет.

Основной целью разработки новых «Критериев определения инвалидности» является обеспечение чувствительного и объективного подхода, адресности и социальной справедливости при определении инвалидности. Эти критерии также служат внедрению передовых международных стандартов в области определения инвалидности, повышению качества обслуживания и удовлетворенности граждан, повышению возможностей интеграции инвалидов в общество.