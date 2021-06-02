Шахин Мустафаев о роли Азербайджана как транспортного и энергетического центра

Ш.Мустафаев отметил, что некоторое время назад состоялось открытие автомобильного и железнодорожного мостов на границе с Россией: «Мы сотрудничаем с Россией и Ираном для развития коридора Север-Юг. Несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией, мы не приостановили транзитные грузоперевозки ни на один день. Из Ирана через Азербайджан перевозились грузы в Россию и в обратном направлении. Должен сказать, что в прошлом году, то есть в период пандемии, транзитные грузоперевозки по сравнению с предыдущим годом выросли на 19%... Думаю, благодаря такому сотрудничеству мы сможем достичь более хороших показателей».

По словам Ш.Мустафаева, после завершения строительства железнодорожной линии между городами Решт и Астара грузоперевозки также возрастут, так как по ней будут перевозиться грузы в Индию и страны Юго-Восточной Азии.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что еще одним коридором, имеющим важное значение и проходящим через территорию Азербайджана, является международный транспортный коридор Восток-Запад: «Азербайджан тесно сотрудничает с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Мы построили современный порт на берегу Каспия, а также имеющую важное значение железнодорожную линию Баку - Тбилиси - Карс. Она соединяет российские, азербайджанские и грузинские железные дороги с железными дорогами Турции и обеспечивает прямой доступ к Средиземному морю. Сегодня мы наблюдаем увеличение объема грузопотока из России через Азербайджан, Грузию и Турцию в бассейн Средиземного моря».

Говоря о роли Азербайджана как энергетического хаба региона, Ш.Мустафаев отметил, что нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан соединяет Каспийское море со Средиземным: «По этому нефтепроводу сегодня транспортируется нефть не только в Азербайджан, но и в Россию, Казахстан и Туркменистан.

Должен отметить еще один аспект сотрудничества, связанный с международным транспортным коридором. Это энергетический коридор. Мы уже разрабатываем технико-экономическое обоснование строительства энергетического коридора Север-Юг с партнерами из России и Ирана. Это новый аспект коридора Север-Юг, он объединит Россию, Азербайджан и Иран. Как видно, наша система нефтепроводов, энергетический коридор, железнодорожная система и автомобильные дороги объединены».

Вице-премьер также подчеркнул, что, по данным Всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 27-е место в мире по качеству дорожной сети, 11-е - по эффективности железнодорожного транспорта и 12-е - по воздушному транспорту. У Азербайджана шесть международных аэропортов. Строятся еще два. Они будут расположены на освобожденных территориях. Также планируется построить аэропорт в освобожденном Кельбаджарском районе.