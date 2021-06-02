Азербайджан направил в Европейский суд межгосударственную жалобу на Армению

Как сообщает haqqin.az, это обращение станет вторым межгосударственным иском против Армении и усилит давление на эту страну, чтобы она соблюдала обязательства, исходящие из международного права.

Азербайджан направил межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отказом Армении предоставить соответствующие карты заминированных территорий, представляющих опасность для жизни людей на освобожденных территориях.

Отметим, что с момента подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец всем военным операциям между Арменией и Азербайджаном, Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставить карты заминированных территорий.

Также отметим, что со дня подписания Трехстороннего заявления более 120 человек погибли или получили ранения в результате подрыва на минах, установленных армянской стороной.

Несмотря на то, что в течение 200 дней после подписания Трехстороннего заявления на освобожденных от оккупации территориях обезврежено более 35 тысяч мин на площади около 100 млн квадратных метров, число жертв мин продолжает расти. Отказ от предоставления карт минных полей препятствует также усилиям, прилагаемым для возвращения через 30 лет вынужденных переселенцев, которые были насильно изгнаны из своих домов в результате оккупации Арменией наших земель.