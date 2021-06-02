Алимурадов в Яламинском лесу посадил плантацию конопли

Сотрудники Яламинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств Рауф Алимурадов. Во время осмотра лесной местности на территории поселка Турист были обнаружены 142 куста конопли.

Во время допроса задержанный признался, что посадил ее в апреле.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.