Серия взрывов произошла в ночь на 4 июня на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

Отмечается, что первые взрывы раздались на складе боеприпасов. «Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах», — сказал мэр города Милун Тодорович.