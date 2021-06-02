Сотрудники AzTV и АзерТАдж погибли в Кельбаджаре

Сотрудники AzTV и АзерТАдж погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджаре. Об этом сообщили в AzTV.

Согласно информации, оператор Азербайджанского телевидения (AzTV) Сирадж Абышев и сотрудник АзерТАдж Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) погибли при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Об этом сообщил председатель AzTV Ровшан Мамедов в своем Фейсбук.

«Произошедшее является еще одним примером армянского вандализма и преступлений, совершенных врагом против мирных жителей. От имени ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» выражаем глубокие соболезнования семьям обоих наших коллег», - заявил Ровшан Мамедов.