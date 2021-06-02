БТА упорядочило движение еще на одной улице Баку фото
В Ясамальском районе на пересечении улицы Дадаша Буньядзаде с объездной дорогой установлены светофоры, упорядочена последовательность движения участников дорожного движения. Об этом haqqın.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Благодаря этому обеспечиться безопасность участников движения, будут предотвращены несчастные случаи и устранены затруднения в движении транспортных средств, выходящих на улицу Дадаша Буньядзаде.
На территории:
- установлены светофорные объекты и дорожные знаки;
- проложен регулируемый пешеходный переход того же уровня;
- перед пешеходным переходом такого же уровня построены пандусы.
В результате на перекрестке устранены существующие конфликтные точки между транспортными потоками, обеспечена очередность движения и повышен уровень доступности.