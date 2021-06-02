БТА упорядочило движение еще на одной улице Баку фото

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В Ясамальском районе на пересечении улицы Дадаша Буньядзаде с объездной дорогой установлены светофоры, упорядочена последовательность движения участников дорожного движения. Об этом haqqın.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Благодаря этому обеспечиться безопасность участников движения, будут предотвращены несчастные случаи и устранены затруднения в движении транспортных средств, выходящих на улицу Дадаша Буньядзаде.

На территории:

- установлены светофорные объекты и дорожные знаки;

- проложен регулируемый пешеходный переход того же уровня;

- перед пешеходным переходом такого же уровня построены пандусы.

В результате на перекрестке устранены существующие конфликтные точки между транспортными потоками, обеспечена очередность движения и повышен уровень доступности.