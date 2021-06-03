Фирма Sədərək перечислила Фонду YAŞAT 100 тысяч манатов

Руководство фирмы Sədərək, стоящей на службе народа и поддерживающей государство в судьбоносные для Азербайджана дни, пожертвовала в Фонд YAŞAT 100 тыс. манатов.

С целью дальнейшего улучшения материального благосостояния военнослужащих и их семей руководство фирмы Sədərək окажет посильную помощь Фонду YAŞAT, учрежденному указом Президента Азербайджанской Республики для поддержки семей воевавших во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики раненых и шехидов.

С целью поддержки азербайджанской армии, воевавшей за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, торговый центр Sədərək в октябре прошлого года выделил 4,127 млн манатов.