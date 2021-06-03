Российскую теннисистку задержали в Париже

Отмечается, что спортсменка задержана на 72 часа, после чего ей изберут меру пресечения. В номере Сизиковой уже проведены обыски. Российские дипломаты в настоящее время занимаются поиском адвоката для теннисистки.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.