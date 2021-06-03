Академия наук: Рамиз Мехтиев на посту

Национальная академия наук Азербайджана внесла ясность в информацию о том, что президент НАНА Рамиз Мехтиев якобы заразился коронавирусом.

«Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что президент НАНА академик Рамиз Мехтиев якобы заразился коронавирусом.

Доводим до сведения общественности, что распространяемая информация не имеет под собой оснований и не отражает действительности. У президента НАНА академика Рамиза Мехтиева нет проблем со здоровьем, и он находится на работе», - говорится в заявлении отдела по связям с общественностью и информации НАНА, поступившем в haqqin.az.

Отметим, что некоторые местные СМИ писали о том, что академик Рамиз Мехтиев якобы уже неделю болеет коронавирусом.