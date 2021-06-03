Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 5 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 16-21, днем 25-29, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

Завтра в ряде северных и западных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-22, днем - 28-33, в горах ночью - 9-14, днем 18-23 градуса тепла.