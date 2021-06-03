В Индии выявили опасный для вакцинированных штамм коронавируса

Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации были заражены линией B.1.617 SARS-CoV-2, включающей три штамма, говорится в исследовании индийских врачей, сообщает РИА Новости.

Медики выявили в Индии 63 случая прорывной инфекции – так называется случай заболевания, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина.

"Наш анализ включал 63 случая заражения, вызванных прорывной инфекцией… 36 пациентов получили две дозы вакцины, в то время как 27 получили одну дозу вакцины. Десять пациентов получили Covishield, а 53 - Covaxin. Средний возраст пациентов составлял 37 лет (21-92 года), из них 41 мужчина и 22 женщины. Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций", - говорится в препринте статьи, подготовленной врачами Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

При этом у большинства заболевших после исследования был обнаружен штамм из линии B.1.617.

"B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 - частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", - согласно исследованию в препринтах.

Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.