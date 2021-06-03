Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии разбился в приграничном с Таджикистаном районе, передает киргизское информагентсво 24.kg со ссылкой на собственные источники.

"В Алайском районе разбился вертолет Сил воздушной обороны Ми-8", - пишет агентство.

Как сообщается, вертолет направлялся на место инцидента в приграничном районе. На его борту были 15 человек, несколько из них пострадали.

В Министерстве обороны республики пока никак не комментируют это сообщение.