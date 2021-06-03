Самое дорогое в мире парковочное место продали за $1,3 миллиона

В Гонконге установили мировой рекорд стоимости парковочного места — слот в одном из суперэлитных жилых комплексов продали за 1,3 миллиона долларов, сообщает BBC News со ссылкой на местные СМИ.

Парковка расположена в одном из домов на 430-метровой горе Николсон в престижном районе Ваньчай. Из окон элитного комплекса открываются виды на порт Гонконга. По соседству построены самые дорогие дома Азии. Как отмечает BBC News, Гонконг сильно перенаселен, поэтому любая недвижимость — коммерческая или жилая — там реализуется по максимальным ценам.

Предыдущий рекорд стоимости парковки тоже был зафиксирован в Гонконге — в 2019 году слот здесь продали за 980 тысяч долларов. В целом в последние месяцы активность на местном рынке недвижимости начала восстанавливаться после недолгого периода снижения, обусловленного пандемией коронавируса. К покупателям вернулась уверенность в завтрашнем дне, было заключено несколько крупных сделок. Так, в мае частный дом в одном из районов сдали в аренду по рекордной ставке в 210 тысяч долларов в месяц.