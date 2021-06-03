Сотрудники Балакенского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, у жителя города Шеки Рамиза Ахмедова в ходе личного досмотра были обнаружены героин, таблетки метадона и электронные весы.

В ходе другой операции по подозрению в культивации наркосодержащих растений был задержан житель села Герекли Ниджат Чобаноглу. Во дворе его дома были обнаружены кусты конопли.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.