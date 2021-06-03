У Турции теперь есть собственный ПТУР 3-го поколения. Как сообщают турецкие СМИ, компания Roketsan объявила о завершении разработки новых противотанковых ракет KaraOK.

По словам руководителя компании Roketsan Мурата Икинджи, ракета KaraOK успешно завершила все этапы испытаний. Уже до конца текущего года первые серийные образцы новых ПТУР будут поставлены турецкой армии.

KaraOK, что в переводе с турецкого означает «Черная стрела», является классическим представителем противотанковых управляемых ракет 3-го поколения. Главной их особенностью является возможность ведения огня в режиме «выстрелил и забыл». С помощью системы самонаведения ракета самостоятельно движется к указанной цели и поражает ее. По словам разработчиков, аналогично американскому ПТРК FGM-148 Javelin KaraOK способен атаковать цель в наименее защищенную часть — верхнюю проекцию.