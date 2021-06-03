Глава ВВС Кореи уволился из-за домогательств и самоубийства военнослужащей

Глава ВВС Южной Кореи Ли Сон Ен подал в отставку из-за самоубийства военнослужащей, которая подверглась сексуальным домогательствам со стороны коллеги. Об этом сообщает South China Morning Post.

Генерал заявил, что берет на себя ответственность за смерть подчиненной. «Хочу извиниться перед гражданами и выразить глубокие соболезнования погибшей и ее семье», — подчеркнул он.

Ли Сон Ен уволился на следующий день после ареста старшего сержанта по обвинению в домогательстве и нанесении увечий женщине-сослуживцу. По словам семьи жертвы, задержанный военнослужащий не только сексуально домогался до нее, но и заставлял молчать о случившемся на протяжении двух месяцев. Отмечается, что потерпевшая страдала психическими расстройствами. 22 мая она покончила с собой.

Как сообщает издание, офицеры военно-воздушных сил не сообщили правоохранительным органам полную информацию о происшествии, так как пытались защитить себя и своих коллег, а не жертву насилия. Инцидент вызвал большой общественный резонанс в стране. Президент республики Мун Чжэ Ин сообщил, что по этому делу будет проведено тщательное расследование, и пообещал наказать всех виновных.