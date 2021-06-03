Главный инфекционист Азербайджана: до 80 процентов населения должно быть вакцинировано

В последнее время распространились новые штаммы коронавируса, особенно британский, который распространяется быстрее. Вследствие этого необходимо вакцинировать 60-80 процентов населения. Об этом заявил главный инфекционист Тайяр Эйвазов в своем выступлении на тему «COVID-19 в летние месяцы», передает АПА.

По словам Эйвазова, в малонаселенных районах этот показатель может быть меньше, в густонаселенных - больше: «Коллективная иммунизация - необходимость. Один из основных доводов - невозможность вакцинации некоторых людей из-за противопоказаний. С помощью коллективной иммунизации мы также защищаем людей, которым нельзя делать прививку».