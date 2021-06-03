ВОЗ: новые варианты коронавируса могут сделать вакцины менее эффективными

Ход пандемии показывает, что могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут более устойчивы к существующим вакцинам. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в пятницу по видеосвязи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС .

"Смертность от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 остается высокой по всему миру. Чем больше вирус циркулирует, тем выше вероятность, что появятся его новые варианты, которые сделают вакцины менее эффективными и отбросят нас назад", - отметил глава ВОЗ.

Он также подчеркнул, что всем странам необходимо продолжать кампании по вакцинации. "Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и обеспечить получение препарата по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% населения - уже к концу года", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он также напомнил, что в ноябре состоится специальное заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой страны - члены ВОЗ могут принять соглашение о борьбе с пандемиями. Его одобрение "усилит региональные и глобальные возможности в области здравоохранения".