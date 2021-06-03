Спецпредставитель президента: Большая часть Агдама очищена от мин

Работа по разминированию в Агдаме ведется в ускоренном темпе и непрерывно, сказал Эмин Гусейнов, специальный представитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, передает АПА.

По словам спецпредставителя, большая часть города уже очищена от мин, в настоящее время эти работы продолжаются.

Эмин Гусейнов добавил, что разминирование не будет препятствовать работе по восстановлению города.