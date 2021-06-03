Тариэль Аббасов побил армянина и стал чемпионом Европы видео
Азербайджанец Тариэль Аббасов, выступающий под флагом Израиля, стал победителем чемпионата Европы по боевому самбо.
Соревнования прошли в кипрском Лимасоле. В финале весовой категории до 71 кг Аббасов встретился с Мгером Мерджаняном из Армении и одержал досрочную победу при помощи болевого приема.
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25-летний Тариэль Аббасов также провел уже два боя в ММА (смешанные единоборства). В этом году он принял участие уже в двух боях и одержал в них две победы.
По большому счету свою карьеру Тариэль начал в 2017 году, после того как закончил 3-летнюю службу в израильской армии. В 2018-м он стал первым представителем Израиля, завоевавшим медаль на международных соревнованиях по боевому самбо. В том же году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Румынии, а в 2019-м взял бронзу на чемпионате Европы в Испании.
Теперь Тариэль Аббасов – первый израильтянин, ставший чемпионом Европы по самбо.
«Я не знал, когда это произойдет, но я знал, что этот день когда-нибудь настанет, - заявил азербайджанский самбист после победы. - Потому что я никогда не останавливаюсь, и вы не можете остановить тех, кто последователен и не сдается. Последовательность - ключевое слово для любой выбранной вами цели, будь то диета, учеба, отношения или все, что приходит на ум. Особенно в не простые времена, вы должны высоко держать голову и продолжать искать малейшие возможности, чтобы добиться своего. Но самое главное - верить, потому что без веры невозможно делать великие дела.
На чемпионате Европы в первом бою я с крупным счет победил спортсмена из Литвы. Затем был полуфинал против россиянина. Я всегда проигрывал российским самбистам на международных соревнованиях. Они – лучшие в этом виде спорта. Но на этом чемпионате я поломал эту неприятную традицию, несмотря на то, что соперник поначалу вел в счете. Я оставался сосредоточенным, бдительным и, самое главное, я верил, что победа будет за мной.
Финал был против армянина. Он начал активно, но, как и в полуфинале, я оставался спокойным и проявил терпение. Даже когда он вел в счете, я знал, что выиграю.
Хочу сказать большое спасибо всем, кто был со мной с самого начала, верит в меня и помогает. Этот путь совсем не легкий, и для меня он только начинается».