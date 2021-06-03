Соревнования прошли в кипрском Лимасоле. В финале весовой категории до 71 кг Аббасов встретился с Мгером Мерджаняном из Армении и одержал досрочную победу при помощи болевого приема.

25-летний Тариэль Аббасов также провел уже два боя в ММА (смешанные единоборства). В этом году он принял участие уже в двух боях и одержал в них две победы.

По большому счету свою карьеру Тариэль начал в 2017 году, после того как закончил 3-летнюю службу в израильской армии. В 2018-м он стал первым представителем Израиля, завоевавшим медаль на международных соревнованиях по боевому самбо. В том же году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Румынии, а в 2019-м взял бронзу на чемпионате Европы в Испании.

Теперь Тариэль Аббасов – первый израильтянин, ставший чемпионом Европы по самбо.

«Я не знал, когда это произойдет, но я знал, что этот день когда-нибудь настанет, - заявил азербайджанский самбист после победы. - Потому что я никогда не останавливаюсь, и вы не можете остановить тех, кто последователен и не сдается. Последовательность - ключевое слово для любой выбранной вами цели, будь то диета, учеба, отношения или все, что приходит на ум. Особенно в не простые времена, вы должны высоко держать голову и продолжать искать малейшие возможности, чтобы добиться своего. Но самое главное - верить, потому что без веры невозможно делать великие дела.