В Баку продолжается первый день соревнований «Формулы-1» и «Формулы-2».

В первом, напомним, лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Начался второй свободный заезд в «Формуле-1».

После возобновления свободного заезда монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» въехал в стену, пытаясь вписаться в поворот около Бакинской филармонии.

В Баку продолжается первый день соревнований «Формулы-1» и «Формулы-2».

В первом, напомним, лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Начался второй свободный заезд в «Формуле-1».

Завершилась квалификация в «Формуле-2». Лучший результат показал новозеландец Лайам Лоусон из команды «Хайтек Гран-при». На 2-м месте его партнер по команде Юри Випс из Эстонии. Третье время продемонстрировал австралиец Оскар Пиастри.

Израильтянин Рой Ниссани не участвовал в квалификации, так как в утреннем свободном заезде сильно повредил свой болид.