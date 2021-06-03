"Феррари" въехал в стену около филармонии "Формула-1" в Баку; обновлено 16:31
После возобновления свободного заезда монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари» въехал в стену, пытаясь вписаться в поворот около Бакинской филармонии.
Крыло болида отвалилось.
* * * 16:16
Заглох болид канадца Николя Латифи из «Уильямса». Сессия остановлена.
* * * 16:05
Начался второй свободный заезд в «Формуле-1».
В первом, напомним, лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
* * * 15:14
В Баку продолжается первый день соревнований «Формулы-1» и «Формулы-2».
* * * 16:16
Заглох болид канадца Николя Латифи из «Уильямса». Сессия остановлена.
* * * 16:05
Начался второй свободный заезд в «Формуле-1».
В первом, напомним, лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
* * * 15:14
В Баку продолжается первый день соревнований «Формулы-1» и «Формулы-2».
Завершилась квалификация в «Формуле-2». Лучший результат показал новозеландец Лайам Лоусон из команды «Хайтек Гран-при». На 2-м месте его партнер по команде Юри Випс из Эстонии. Третье время продемонстрировал австралиец Оскар Пиастри.
Израильтянин Рой Ниссани не участвовал в квалификации, так как в утреннем свободном заезде сильно повредил свой болид.