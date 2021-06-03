Минздрав: в Азербайджане с 7 июня начнется применение вакцины Pfizer

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минздрава, С 7 июня граждане также смогут использовать вакцину Pfizer с целью вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции. Это еще больше расширяет возможности наших граждан. Использование этой вакцины начнется в Бакинском медицинском центре по адресу проспект Азадлыг 112 и в амбулатории Центральной клинической больницы по адресу Зарифа Алиева 5.

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы».

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован.

Для того чтобы взять онлайн очередь на вакцинацию против коронавирусной болезни, необходимо зайти на сайт https://randevu.its.gov.az и воспользоваться электронным сервисом «Назначение вакцины COVID-19». Для этого в электронном сервисе «Назначение вакцины COVID-19» гражданин должен сначала ввести серийный номер удостоверения личности и FIN код и нажать кнопку «Проверить». После этого гражданин должен выбрать из представленного списка пункт прививки, дату и время приема, а также ввести номер своего мобильного телефона. После завершения регистрации на введенный мобильный номер придет сообщение о регистрации очереди. В сообщении отмечается дата, время и место введения первой дозы.

Повторная регистрация для введения второй дозы через 28 дней после введения первой дозы вакцины не требуется. Так как при первичном применении уже на вторую дозу дается автоматическая электронная очередь с тем же часовым интервалом и местом.

Следует отметить, что вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения.