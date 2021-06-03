Азербайджан и Пакистан обсудили двусторонние связи

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В рамках официального визита в Пакистан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с президентом этой страны Арифом Алви. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, президент Ариф Алви выразил удовлетворение визитом парламентской делегации Азербайджана в Пакистан и попросил передать свои приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Ариф Алви отметил, что отношения между дружественными, братскими странами - Пакистаном и Азербайджаном достигли степени стратегического союзничества; Пакистан до сих пор не признал Армению как государство из-за ее агрессорской политики в отношении Азербайджана. Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением земель, которые находились под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет. Он отметил, что восстановление территориальной целостности братской страны было встречено в Пакистане с большой радостью. Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его справедливом деле, сказал президент страны. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за теплый прием и добрые слова в адрес Азербайджана. Председатель азербайджанского парламента передала президенту Пакистана Арифу Алви приветствия президента Ильхама Алиева. Отметив, что это ее первый официальный визит в Пакистан в качестве спикера парламента Азербайджана, Сахиба Гафарова выразила удовлетворение проведенными в ходе визита встречами. Она подчеркнула, что, как и отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, взаимная поддержка между Азербайджаном и Пакистаном отражает братский характер сотрудничества стран.

По словам Гафаровой, наряду с ПА ОИС, обе страны крайне эффективно сотрудничают в рамках других международных организаций. Она отметила визит президента Пакистана в Азербайджан в октябре 2019 года в рамках 18-го Саммита Движения неприсоединения и подчеркнула, что документы, подписанные между двумя странами в различных сферах, составляют правовую основу отношений. В этом контексте особое значение имеет "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан", подписанная в Баку в 2015 году, сказала спикер. Спикер Милли Меджлиса сказала, что есть широкие возможности для дальнейшего углубления торгово-экономических отношений стран. Она также отметила особое внимание, уделяемое устойчивому развитию сотрудничества в гуманитарной сфере. В этой сфере при поддержке руководимого первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева реализованы значительные социально-гуманитарные проекты, и за заслуги в данной области Мехрибан Алиева в 2015 году была награждена высшим орденом Hilal-e Pakistan Исламской Республики Пакистан.