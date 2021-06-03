Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялась церемония вручения сертификатов членам третьего отряда «Волонтер-таможенник». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК, в церемонии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев и руководители соответствующих структур комитета.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что молодежная политика в Азербайджане связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, и великий лидер постоянно держал в центре внимания представление молодежи в государственном управлении и во всех сферах жизни общества, а также получение им образования в соответствии с международными стандартами.

Было отмечено, что в настоящее время государственная молодежная политика, успешно продолженная президентом Ильхамом Алиевым и выведенная на новый уровень, обеспечила развитие молодежи в нашей республике, способствовала превращению ее в сильный социальный слой, участвующий во всех сферах государственного строительства и управления, жизни общества.

Сафар Мехтиев довел до внимания присутствующих, что формирование волонтерского движения, действующего сегодня во многих государственных структурах, также является ярким примером этой политики. В Государственном таможенном комитете действует отряд «Волонтер-таможенник», и добровольные таможенники успешно осуществляют деятельность в различных структурных подразделениях комитета.

«В целом азербайджанская молодежь всегда достойно выполняла возложенные на нее задачи, всегда была на переднем крае происходящих в стране процессов», - сказал Сафар Мехтиев, подчеркнув, что проводимая в Азербайджане молодежная политика всегда формировала молодое поколение в патриотическом духе, и 44-дневная Отечественная война продемонстрировала всему миру патриотизм и мужество азербайджанской молодежи.

Сафар Мехтиев отметил, что в рамках волонтерского движения на сегодняшний день сотни молодых людей в Государственном таможенном комитете получили возможность повысить свои знания и навыки, освоить таможенное дело. Председатель комитета высоко оценил деятельность членов третьего отряда «Волонтер-таможенник» и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

Затем начальник управления социальных инноваций и аналитического анализа Государственного таможенного комитета, руководитель отряда «Волонтер-таможенник» Вугар Алиев в своем отчетном выступлении проинформировал о деятельности добровольных таможенников.

Выступившие от имени таможенников-волонтеров Рафига Нуралиева и Айтадж Мустафаева рассказали о важности волонтерского движения с точки зрения проверки полученных знаний и навыков, получения жизненного и трудового опыта, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия. Выступившие также выразили благодарность руководству и коллективу Государственного таможенного комитета за успешную организацию своей деятельности.

В завершение мероприятия членам третьего отряда «Волонтер-таможенник» были вручены сертификаты.