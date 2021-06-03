«Азеригаз» о списании долга бакинской мечети

В СМИ публикуется информация о списании задолженности за использование природного газа в размере 592 тысяч 412 манатов мечети Мохсун Салим, расположенной в поселке Бина Хазарского района города Баку. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Производственного объединения «Азеригаз».

«Хотелось бы отметить, что этот долг охватывает период деятельности закрытого акционерного общества «Азеригаз» до 2009 года. Несмотря на большую сумму долга, газоснабжение мечети никогда не прекращалось. В связи с заключением договора купли-продажи природного газа было сделано обращение в Бакинский региональный департамент продажи газа производственного объединения «Азеригаз», но по таким причинам, как отсутствие регистрации мечети в соответствующей организации и желание заключить договор от имени физического лица, это не удалось», - сообщили в пресс-службе ведомства.