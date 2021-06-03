Погибшим в Кельбаджаре журналистам будет присвоен статус шехида

«Нас потрясло известие о гибели наших коллег – корреспондента АзерТАдж Магеррама Ибрагимова (Алиоглу), оператора AZTV Сираджа Абышова и заместителя представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг Арифа Алиева в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе». Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты Фазиль Талыбов.

Он отметил, что это очередное преступление Армении против гражданских лиц, армянского террора.

«Гражданским лицам, погибшим в результате армянской военной провокации, в соответствии с законодательством присвивается статус шехидов. Магерраму Ибрагимову, Сираджу Абышову и Арифу Алиеву, погибшим при исполнении служебных обязанностей, также будет присвоен статус шехидов», - сказал представитель Минтруда.